Ihre Tage verbringt die Infantin aktuell in der Militärakademie. Ein Leben aus Pflicht, Drill, Ordnung und festen Strukturen. Kein Wunder, dass man da mal ausbrechen muss - als Thronfolgerin ist das aber natürlich leichter gesagt als getan. Doch mit königlicher Security im Nacken kann auch Leonor hin und wieder um die Häuser ziehen - wie zuletzt an einem Samstagabend (23.03.) in ihrer Ausbildungsstadt Saragossa.

Während das Töchterchen Party machte, gönnten sich Letizia und Felipe am selben Abend eine Pärchen-Auszeit - wohlverdient nach den letzten Negativ-Schlagzeilen.



Leger im Jeans-Outfit schlenderten beide entspannt durch die Straßen Madrids. Hobby-Paparazzi erzählten den Zeitungen "Chance" und "Vanitatis", dass das Königspaar erst in einem Buchladen stöberte und anschließend im Fischrestaurant "Perlora" dinierte. Danach ging es noch ins Kino: Letizia und Felipe sahen sich Anthony Hopkins Kriegsdrama "One Life" an.



Schwere Kost für einen sonst so unbeschwerten Abend...