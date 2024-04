Am Ende gewann Fürstin Charlène das Rennen. Ihren Sieg nahm sie mit fürstlicher Nonchalance hin und überreichte ihren Mini-Pokal an ihre Kinder.

Den trubeligen Tag beschlossen Charlène und Albert am Abend mit einem Cocktailempfang im Speicherstadtmuseum, bei der das Fürstenpaar mit Prominenten wie Michael Ballack, Johannes B. Kerner, Schauspieler Marek Erhardt, Visagist Boris Entrup oder Moderatorin Nova Meierhenrich anstieß.



Erst am Donnerstagmittag hieß es Bienvenue und am Abend dann schon wieder Au Revoir, Hambourg! Per Privatjet ging es am Abend wieder gen Heimat. Keine Übernachtung - trotz Luxus-Suite. Eine kurze, aber schillernde Stippvisite an der Elbe.