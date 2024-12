Achtung, Kamera läuft! Prinzessin Josephine von Dänemark ist zwar erst 13 Jahre alt, bastelt aber schon ehrgeizig an ihrer beruflichen Karriere. Josephine weiß genau, was sie will - und das ist die große Bühne. Im dänischen Fernsehen flimmerte sie jetzt zum ersten Mal über die Bildschirme und machte sich damit wohl selbst das schönste Weihnachtsgeschenk.

Theater- und Bühnenerfahrung hat die Tochter von Frederik und Mary bereits. Jetzt durfte Josephine aber erstmals Set-Luft schnuppern.



Die 13-Jährige konnte ihre erste TV-Rolle im Weihnachtskalender des dänischen Rundfunksenders DR ergattern. Jedes Jahr dürfen sich die Dänen auf eine neue 24-teilige Serie freuen. Der Name des diesjährigen Weihnachtsspecials: "Tidsrejsen 2" - ein Zeitreise-Abenteuer. Das erklärt auch Josephines flotten 90er-Jahre-Look.



Im sechsten Türchen - pardon - in der sechsten Folge mimt die Prinzessin Schülerin Kate. Eine Statistenrolle ohne Text - noch. Schließlich fängt jeder mal klein an. Auch die Tochter eines Königs. Insgesamt wird Josephine in vier Folgen zu sehen sein.