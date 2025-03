Eben noch Dänemarks royaler Teenager-Liebling, jetzt eine Prinzessin, die bald flügge wird. Prinzessin Isabella bereitet sich auf ihren 18. Geburtstag vor. Wie es sich gehört, wird die Volljährigkeit auch in Adelskreisen ganz besonders zelebriert. Feiern, das haben wir bei Kronprinz Christians' Mega-Sause gesehen, können die dänischen Royals! Was eine Verlosung und eine Modenschau mit Isabellas Geburtstag zu tun haben? Das ist bisher bekannt:

Nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal lassen Hof, Palast und Familie das Geburtstagskind hochleben. Eigentlich wird die Prinzessin erst am 21. April volljährig - in diesem Jahr der Ostermontag. Doch bereits im Vorfeld steigen Partys, wie jetzt bekanntgegeben wurde . Bringt das nicht eigentlich Unglück? Dem Königshaus ist das schnuppe. Schließlich hat das Party-Trio gute Gründe.

Am 11. April steigt das erste Fest zu Isabellas Ehren. Wo und wie? Im Rathaus von Aarhus.



Was auf den ersten Blick nicht ganz so schillernd und dekadent klingt, ist in Wirklichkeit ein guter Location-Griff: Die zweitgrößte Stadt Dänemarks gilt als junge, lebendige Kulturmetropole - und mit ihren Ateliers und Kunstmuseen als Zufluchtsort der dänischen Kreativszene.



Hier soll eine Geburtstagsveranstaltung für Isabella steigen, an der "rund 100 junge Gäste aus lokalen Jugendorganisationen und Bildungseinrichtungen teilnehmen". Auf dem Geburtstagsprogramm: Show-Einlagen von Musikern und Profitänzern sowie eine Fashion-Show, die von Designern aus Aarhus organisiert wird.



Ziel soll es sein, die junge Generation und ihre kreativen Leistungen zu würdigen. Man wolle junge Talente aus Musik, Sport, Design und Kulinarik in den Mittelpunkt stellen.