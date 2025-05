Noch am Sonntag (4.5.) war sie öffentlich zu sehen, nun wurde Dänemarks Ex-Königin überraschend ins Krankenhaus eingeliefert. Wie das dänische Königshaus mitteilte, musste die 85-Jährige ins Rigshospitalet in Kopenhagen .

Erkältung. Nur zur Beobachtung. Wie harmlos ist die Geschichte wirklich? Offenbar nicht so harmlos, dass Margrethe zu Hause bleiben und sich dort auskurieren darf.



Und es ist nicht das erste Mal, dass man sich Sorgen um Margrethe machen muss: Schon im September 2024 musste sie ins Krankenhaus. Damals erlitt sie nach einem Sturz Verletzungen am Halswirbel sowie einen Bruch an der linken Hand.