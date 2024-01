Bis vor wenigen Wochen arbeitete Prinzessin Ingrid noch als Schulassistentin und Umwelthelferin in einer Schule - alles schön fußläufig zu ihrer Wohnung in Oslo. Doch jetzt muss sie in den hohen Norden Norwegens umziehen. Wie der Palast bekannt gegeben hat, tritt Ingrid zusammen mit 10.000 anderen Norwegern ihren ersten Militärdienst in der Nähe von Tromsø an - zwölf Monate Boot Camp, quasi.



Dort erwartet die Prinzessin ein wahrer Kulturschock. Die norwegische Stadt Tromsø liegt inmitten der Arktis und wird auch "Pforte zum Eismeer" genannt - passend zu den Temperaturen die dort herrschen. Die niedrigste gemessene Temperatur lag im März 2023 bei minus 20 Grad.



Und auch ihr geliebtes Nachtleben kann sich Ingrid abschminken: In Tromsø leben rund 64.448 Menschen - ein Zehntel der Einwohner Oslos. Und das, wo Ingrid und ihr Freund doch immer wieder in gemütlichen Cafés, Bars und Restaurants ihres Osloer Viertels gesichtet wurden. In Tromsø wird es wohl weniger belebt zugehen...