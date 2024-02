Kronprinzessin Elisabeth von Belgien ist unfreiwillig in die Liebes-Klatschspalten geraten. Im Fokus: ein Mitstudent.

Elisabeth hält ihr Privatleben streng unter Verschluss. Über die 22-Jährige weiß man wenig. Hobbys, Freunde, Beziehungsstatus? Unbekannt. Blöd nur, dass das die Neugierde der Öffentlichkeit nur weiter anfacht. Besonders Elisabeths Beziehungsstatus interessiert die Menschen. Die niederländische Zeitung "Het Laatste Nieuws" präsentierte ihren Lesern jetzt sogar einen angeblichen Freund: Nicholas D. - 20 Jahre jung, Brite und ein Kommilitone von Elisabeth. Der Bürgerliche und die Prinzessin sollen sich an der Oxford-Universität näher gekommen sein, wo Elisabeth Politik und Geschichte studiert. Nicholas soll ein sehr intelligenter junger Mann mit ausgezeichneten Noten sein.

Den Berichten zufolge soll es zwischen den beiden bereits 2021 gefunkt haben. Eine Quelle verrät dem niederländischen Blatt: "Sie kamen in die gleiche Studiengruppe und es hat sofort gefunkt. [...] Sie haben zusammen studiert, Aufsätze geschrieben und an gemeinsamen Projekten gearbeitet." Aus Freundschaft soll bald Liebe geworden sein.

Der Haken? An den Neuigkeiten soll nichts dran sein. Alles Fake-News? Ein Familienmitglied von Nicholas dementierte die Liebesgerüchte gegenüber der "Manchester Evening News". "Nein, das ist falsch. Sie gehen nur auf dasselbe College und studieren zusammen." Auch die französischsprachige Webseite "Histoires Royales" will aus zuverlässiger Quelle wissen, dass Elisabeth aktuell Single ist. Und der Palast? Der schweigt. Ganz nach dem Motto: Zu privaten Angelegenheiten äußert man sich nicht...

Ob was dran ist an den Liebesgerüchten? Abwarten und Tee trinken. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Royal während des Studium in einen Bürgerlichen verliebt - man schaue nur auf William und Kate.



Fest steht jetzt allerdings: Wer auch immer das Herz der Kronprinzessin eines Tages erobern wird, muss ein dickes Fell haben und darf kein Problem mit der Öffentlichkeit haben. Hoffentlich schreckt das keine potentiellen Kandidaten ab.