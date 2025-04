Das Nesthäkchen der niederländischen Royals wird heute (10. April) 18 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass hat der Palast neue Fotos von Prinzessin Ariane veröffentlicht. Darauf zeigt sich die Tochter von Königin Máxima und König Willem-Alexander sehr erwachsen und herrschaftlich in einem eher düsteren Ambiente.



In einem roten Spitzenkleid und einem grünen Kleid mit Stickereien bringt die Prinzessin jedoch etwas Farbe in die Bilder. Entstanden sind sie übrigens im Schloss Huis ten Bosch, wie das Königshaus auf Instagram verrät. Der langjährige Hof-Fotograf Frank Ruiter hat auch schon Prinzessin Amalia und Prinzessin Alexia zu ihren 18. Geburtstagen abgelichtet.