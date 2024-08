Im vergangenen Jahr hatte sie ihr Abitur in Wales gemacht. Übrigens gemeinsam mit Prinzessin Leonor von Spanien. Anders als Leonor, die direkt nach dem Abi eine Ausbildung beim spanischen Militär begann, gönnte sich Alexia erstmal eine Auszeit.



Das kam nicht bei allen Niederländern gut an und Alexia geriet in die Kritik. Der Vorwurf: Während ihre ältere Schwester Amalia vor der Mocro-Mafia nach Madrid flüchten musste und unter schweren Bedingungen ihr Studium fortsetzte, reise Alexia durch die Welt.



"Die eine reist, die andere flüchtet. Die eine leidet, die andere genießt das Leben" - so das schnelle Urteil in Presse und Social Media, nachdem Alexia beim "Koningsdag" am 27. April locker über ihr Leben und die noch etwas planlose Zukunft plauderte.