Statt nur in Konferenzräumen zu sitzen, gönnt sich das royale Power-Paar lieber einen Ausflug in den Schnee in der nördlichsten Region des Landes: Lappland. Mitten im Winter-Wunderland zeigen sich Mary und Frederik mit dem finnischen Präsidenten-Paar - ganz verzückt beim Skilanglauf und bei einer verschneiten Schlitten-Partie inklusive Rentier.



Gekrönt wurde der winterliche Ausflug mit einem Abendessen am Lagerfeuer, bevor es nun am Dienstag (04.03.) für das royale Paar weiter nach Helsinki ging. Der Staatsbesuch von König Frederik und Königin Mary von Dänemark in Finnland ist bis einschließlich Mittwoch (05.03.) geplant und soll die Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken.