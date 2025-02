Seine Scheidung von Tatiana Blatnik nach 14 Ehejahren ist noch kein Jahr her, da steht Nikolaos von Griechenland wieder vorm Traualtar. Der ehemalige Prinz heiratete in Athen die Tochter einer der reichsten griechischen Reeder- und Industriellenfamilien, Chrysí Vardinogianni.



Die private Zeremonie fand am Freitag (07. Februar) im engsten Kreis in einer kleinen orthodoxen Kirche unterhalb der Akropolis in Athen statt. Ungefähr 50 Familienangehörige und Freunde waren dabei.