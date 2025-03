PolG Die PolG-Mutation ist eine seltene mitochondriale Mutation. Die ersten Symptome treten meist schon in der frühen Kindheit auf. Diese genetische Störung "entzieht den Körperzellen Energie, was zu fortschreitenden Funktionsstörungen und zum Versagen mehrerer Organe führt", so die PolG-Stiftung. "Man könnte es mit einer defekten Batterie vergleichen, die sich nie vollständig auflädt und sich in einem Zustand ständiger Erschöpfung befindet".



Die Betroffenen leiden unter epileptischen Anfällen, spastischen Bewegungsstörungen und einer sich meist langsam entwickelnden und fortschreitenden Lebererkrankung.