Es sind Fotos aus glücklichen Tagen, die Julie von Nassau am 18. März, dem Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes, teilt. "In Erinnerung an meinen Superhelden Frederik", schreibt sie dazu.



Frederik von Nassau kämpfte gegen die extrem seltene und unheilbare Krankheit PolG. Gemeinsam mit seinen Eltern gründete er 2022 die "PolG Foundation", die sich für die Erforschung der Krankheit einsetzt. "Der Grund, warum ich diese Stiftung gründen wollte, war, anderen betroffenen Kindern zu helfen", schreibt er auf der Website der Stiftung.



Damit Frederiks Vermächtnis weiterlebt, hat Julie von Nassau in ihrem Erinnerungsbrief nur einen Wunsch: