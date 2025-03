Ihre Lungenfibrose macht Mette-Marit von Norwegen immer mehr zu schaffen. So sehr, dass sie nun eine lange geplante Deutschland-Reise kurzfristig absagen muss. Das teilte der norwegische Hof mit. Auf der Leipziger Buchmesse freute man sich, dass die Kronprinzessin den Stand des Gastlandes Norwegen eröffnen wollte. Etwas royaler Glanz in der sächsischen Messestadt sollte viele Gäste anlocken. Doch daraus wird nun nichts. Erst kürzlich gab es ein Update des norwegischen Hofes zu ihrem Gesundheitszustand - mit besorgniserregenden Informationen.

In der offiziellen Mitteilung hieß es, die 51-Jährige habe täglich Beschwerden. Die Symptome der Lungenfibrose würden es Mette-Marit erschweren, ihren königlichen Pflichten nachzukommen. Sie brauche mehr Ruhe und ihre Tagesform könne schneller wechseln als früher. Das bedeute, dass es in Zukunft häufiger zu kurzfristigen Änderungen in ihrem offiziellen Programm kommen könne.



Genau das ist jetzt passiert. Mette-Marit muss sich schonen.