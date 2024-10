Auch wenn es zunächst nach Erholung aussieht - es ist Arbeit. Ein offizieller Besuch der Königin von Dänemark in Brasilien. Es geht viel um Umweltschutz bei dieser Reise: "Bereiche wie Nachhaltigkeit, biologische Vielfalt und Klima sind wichtige gemeinsame Prioritäten für Brasilien und Dänemark" heißt es dazu auf der Webseite des Königshauses. Eigentlich König Frederiks Herzensthema - Klimaschutz ist ihm wichtig. Da könnte man sich fragen, warum Frederik in Brasilien nicht an der Seite seiner Frau ist? Sein offizieller Terminkalender verrät es jedenfalls nicht.

Mary kommt auf ihrer Reise alleine offenbar bestens klar - auch, wenn ein solcher Trip zu zweit sicher schöner wäre.



In Sachen Termine ist Mary auf jeden Fall ziemlich fleißig: Allein am ersten Tag in Brasilien besuchte sie den Amazonas-Regenwald und seine Flusssysteme, ließ sich aktuelle Herausforderungen in Bezug auf die Umweltkriminalität erläutern und hatte abends natürlich auch noch einen offiziellen Empfang zu absolvieren. Im Opernhaus der Stadt Manaus schaute sie sich eine Aufführung zur Kulturgeschichte des Amazonasgebiets an.