Mette Yvonne Larsen, Anwältin der anonym bleibenden Frau, gab dem norwegischen Online-Portal "VG.no" ein ausführliches Interview. Darin erklärt sie, dass ihre Mandantin eine schwere Zeit durchmache und darauf gewartet habe, dass Marius zugibt, "was er getan hat." "Man glaubt ihr und es ist gut, wenn Frauen in solchen Fällen geglaubt wird".



Am Mittwoch gab Marius Borg Høiby in einer offiziellen Erklärung zu, dass er im Drogen- und Alkoholrausch gewalttätig geworden sei - ein klares Schuldeingeständnis, wie sein Anwalt gegenüber dem norwegischen Fernsehsender TV2 betonte. Doch das reicht dem Opfer nicht. "Das muss man bei der Polizei machen, es hilft nicht, zur Zeitung zu gehen", so die Anwältin. "Er muss zum Verhör gehen und gestehen, damit es ein ordentliches Verfahren gibt. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen."