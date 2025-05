Das zumindest sagt "Erik". Seit zehn Jahren sei er eng mit Marius Borg Høiby befreundet. "Erik" ist nicht sein richtiger Name. Seine wahre Identität möchte er nicht preisgeben - aus Angst, einen ähnlichen Hass wie sein "Buddie" Marius auf sich zu ziehen.



Und dennoch spricht er jetzt - angeblich im Einverständnis von Marius Borg Høiby selbst. In der dreiteiligen Podcast-Serie "Kompisen til Marius" (zu Deutsch: "Marius’ Kumpel"), die in Zusammenarbeit mit VG, einer der auflagenstärksten Tageszeitungen des Landes, entstanden ist, teilt "Erik" seine und Høibys Version der Ereignisse, die seit neun Monaten die Schlagzeilen beherrschen. Seine Aussagen lässt "Erik" von einem Schauspieler wiedergeben.



Es ist das erste Mal, dass man die Geschichte aus der Perspektive eines Menschen hört, der dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit nahesteht. Eröffnet sich hier ein intimer Einblick in das Innerste des Skandal-Royals, der einen Blick auf dessen Privatleben und die Hintergründe der Ereignisse ermöglicht?