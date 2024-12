Bei Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und ihrem Ehemann Durek Verrett kehrt keine Ruhe ein. Erneut sorgt das Paar für Aufsehen - dieses Mal mit Werbung für Putzmittel.



In einer Instagram-Story präsentierte das royale Paar eine Schmuckseife eines amerikanischen Herstellers. Dazu verteilt Durek Verrett in der Story das Putzmittel auf dem Verlobungsring, den seine Frau am Finger trägt. Für 27 Euro soll die Seife den Ring wieder auf Hochglanz bringen.



Immerhin hat Durek Verrett Erfahrung mit dem Vertrieb von Produkten über soziale Medien. Seit einiger Zeit vertreibt der Schamane seinen sogenannten "Spirit Optimizer". Ein Produkt, das Ängste neutralisieren und vor negativer Energie schützen soll. 210 Euro verlangt er dafür.