Im Rahmen der Möglichkeiten sollte es eine unkomplizierte Hochzeit werden, aber so ganz ohne Traditionen geht es natürlich auch nicht. Heißt zum Beispiel: ein Gelübde muss her, also ein Eheversprechen. Heißt konkret: ein kurzer, romantischer Text. Märtha Louise: "Ich hatte kein Gelübde geschrieben, ich wusste nicht mal was ein Gelübde ist."



Stress! Die vermeintliche Lösung: die Arbeit delegieren. Märtha Louise beauftragte also ihre Brautjungfern: "Ihr seid Amerikaner, könnt ihr mir bitte erklären, was Gelübde sind?" Am Ende wurde dann wohl etwas improvisiert.