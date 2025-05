04.05.2025 |

Das emotionale Wiedersehen fand im Hafen von Panama-Stadt statt, wo das Schulschiff "Juan Sebastian Elcano" wenige Minuten zuvor am Samstag (3.5.2025) angelegt hatte.



Extra dafür ist Königin Letizia nach Mittelamerika gereist - eine private Reise, wie der Zarzuela-Palast bestätigt. König Felipe ist ein Spanien geblieben. Die Tage sollen nur für Mutter und Tochter sein. Denn am Sonntag, 4. Mai, ist in Spanien Muttertag. Den können beide nun gemeinsam verbringen.

Bildrechte: IMAGO / PPE

Doch vorher gab es noch Pflichtprogramm. Königin Letizia und Kronprinzessin Leonor nahmen am Samstagabend an einem Empfang an Bord der Juan Sebastian de Elcano teil.



Spätestens am Dienstag (6.5.) heißt es dann wieder Abschied nehmen. Denn dann sticht Leonor wieder in See.

König und Krebspatient: Charles lässt sich nicht unterkriegen. Im Februar 2024 wurde bekannt, dass der Monarch an Krebs erkrankt ist – nur 18 Monate nach seinem Amtsantritt. Seitdem ist er in Behandlung. Trotz – oder gerade wegen – dieses Schicksalsschlags sieht Charles das Gute in allem.



Am Mittwoch empfingen er und Camilla im Buckingham Palace die Mitarbeiter gemeinnütziger Krebsorganisationen, um ihnen "für ihre unermüdliche Arbeit zu danken, Menschen bei der Diagnose zu unterstützen und sie für präventive Maßnahmen zu sensibilisieren". Ein Termin, der Charles nachdenklich stimmte.



Auf Instagram richtet der König emotionale Worte an Menschen, die Ähnliches durchmachen wie er: