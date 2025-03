Allein, allein - und das zum Namenstag.



Am 12. März sollte es nur um Victoria gehen. Alle Augen auf die Kronprinzessin! Ganz so hat sich die 47-Jährige das Ganze allerdings sicher nicht vorgestellt.

Bildrechte: picture alliance / Royal Press Europe | Albert Nieboer

Solo zum Namenstag

Konkurrenz, die von ihr ablenken konnte, hatte Victoria dieses Jahr tatsächlich nicht. Denn zum Namenstag waren weder Ehemann Daniel noch die beiden gemeinsamen Kinder Estelle und Oscar an ihrer Seite.



Warum? Das ist schnell erklärt: Gegenüber "Svensk Damtidning" verriet der Palast: "Die Kinder sind in der Schule und Prinz Daniel hat andere Verpflichtungen."



Welche Verpflichtungen das genau waren, blieb unklar. Daniels offizieller Terminkalender auf der Website des Königshauses blieb jedenfalls leer.



Doch Victorias Solo-Auftritt war nicht das Einzige, was überraschte:

Modisch auf neuen Pfaden unterwegs

Kronprinzessin Victoria wird ein besonders gutes Händchen für Mode nachgesagt. Mit ihren farbenfrohen, femininen und lebensbejahenden Looks beweist sie immer wieder Mut und Stil.



Eigentlich lässt Victoria keinen Termin aus, an dem sie sich in Schale werfen kann. Umso überraschender ihr Look zum diesjährigen Namenstag: Die Thronfolgerin trat nicht etwa im schicken Outfit vor die jubelnde Menge, sondern in strenger Uniform.



Ein ungewohnter Anblick. Das hat es damit auf sich:

Bildrechte: picture alliance / Royal Press Europe | Albert Nieboer

Militärisch-schick

Zweireihiger Blazer mit goldenen Knöpfen. Tadellos gebügeltes weißes Hemd. Stehkragen, Krawatte und Kappe. Adrett, aber durchaus eine Typveränderung. Immerhin: Was blieb waren Victorias Signature-Frisur und ihr unverkennbares Lachen. Manche Dinge bleiben eben immer gleich.



In dieser Aufmachung betrat Victoria salutierend den Innenhof des Stockholmer Schlosses. Dort, wo eben noch das Musikkorps des Schwedischen Heeres ein Ständchen gegeben hatte.



Vergangenes Jahr hatte Victoria die Glückwünsche in einem taubenblauen Wollmantel entgegengenommen. Doch aktuell müssen die farbenfrohen Klamotten im Schrank bleiben. Denn da Victoria momentan ihre Offiziersausbildung fortsetzt, zeigt sie sich an besonderen Tagen in Uniform.

Bildrechte: picture alliance / Dutch Photo Press | Patrick van Katwijk

Kronprinzessin in Uniform