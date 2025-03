Kronprinzessin Victoria wird ein besonders gutes Händchen für Mode nachgesagt. Mit ihren farbenfrohen, femininen und lebensbejahenden Looks beweist die 47-Jährige immer wieder Mut und Stil.



Eigentlich lässt Victoria keinen Termin aus, an dem sie sich in Schale werfen kann. Umso überraschender ihr Look zum diesjährigen Namenstag: Am 12. März trat die Thronfolgerin nicht etwa im schicken Outfit vor die jubelnde Menge, sondern in strenger Uniform.



Ein ungewohnter Anblick. Das hat es damit auf sich: