Prinzessin in Uniform? Das war einmal ...



Denn bald kann Ingrid Alexandra Camouflage an den Nagel hängen und wieder in ihre Alltagsklamotte springen. Im April endet ihr 15-monatiger Militärdienst.



Kurz vor Schluss beehrte noch einmal ein ganz besonders hoher Gast Ingrids Kaserne: Die 21-Jährige bekam Besuch von Papa Haakon - der Thronfolger höchstpersönlich schaute im hohen norwegischen Norden nach dem Rechten. Die Wiedersehensfreude? Riesig.