Auf Instagram schreibt der Palast zum Foto: "Die königliche Familie wünscht allen ein richtig schönes Osterfest. Das Königspaar und die Kronprinzenfamilie haben sich zu Beginn der Osterwoche im Königspalast auf Bygdø versammelt."



Laut der norwegischen Zeitung "Se og Hør" reisen König Harald und Königin Sonja normalerweise über die Ostertage auf ihre Berghütte in Sikkilsdalen. Mit dieser Tradition wurde nun aber gebrochen - aus Sicherheitsgründen. Das königliche Feriendomizil liegt drei Autostunden von Oslo entfernt - ist also viel zu abgeschnitten.



Vom Königspalast auf Bygdø benötigt man hingegen nur 15 Minuten bis zum Osloer Rikshospitalet, in dem Harald operiert wurde.



Vielleicht also nicht die erste, dafür aber die sicherste Wahl.