Nur wenige Tage bevor Frederik seine zukünftige Frau Mary kennenlernte, begegnete er Lotte Kiærskou - Knistern auf den ersten Blick?



Der Kronprinz fand die Olympionikin zumindest sehr sympathisch. Lotte Kiærskou erinnert sich: "Unser König Frederik wollte mir und einer anderen Spielerin in Sydney auf der Harbour Bridge ein Bier ausgeben."



Doch dazu kam es nicht. Ein Drink während der Spiele? Undenkbar für einen Profisportler. "Es war nett von ihm, aber wir mussten sagen: 'Das können wir nicht machen'." Denn: Wer im Olympischen Dorf wohnt, kann nicht einfach nach Feierabend mit Externen ein Bierchen trinken - auch nicht, wenn der dänische Thronfolger höchstpersönlich darum bittet. "Es war nicht so, dass wir nicht dachten, es würde ein netter Abend werden. Aber wir konnten nicht einfach so ausgehen."



Vielleicht spielte bei Lotte Kiærskous Entscheidung aber nicht nur ihre Sportlerinnen-Ehre, sondern auch ihr Beziehungsstatus eine Rolle: Die Handballerin war zum Zeitpunkt der Olympischen Spiele mit ihrem Kollegen Rikke Skov liiert.