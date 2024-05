Sonnenschein und Vorfreude! Schon früh am Montagmorgen weht rund um das königliche Schloss die dänische Flagge: Königin Mary und König Frederik sind auf dem Weg von Dänemark nach Schweden - per Schiff!

Ist es wirklich schon so lange her?



In der Tat: Das letzte Mal waren die Dänischen Royals 1985 in Stockholm zum offiziellen Staatsbesuch!



Und obwohl der königliche Besuch heute vor allem Königin Silvia und König Carl Gustaf galt, waren auch Prinzessin Victoria und Prinz Daniel zum Empfang mit von der Partie.



Schließlich ist das Königspaar seit vielen Jahren eng befreundet mit Prinzessin Victoria und Ehemann Daniel. Und das sieht man auch auf den Bildern - Victoria knickst tief vor Königin Mary und strahlt sie warmherzig an.



Auch Prinz Daniel begrüßt seine dänischen Freunde mit einer Umarmung und Küsschen - so ausgelassen wirkt er selten.