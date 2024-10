Nach sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen in Spanien sind allein in der Region Valencia mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Das spanische Parlament hat am Mittwoch (30.10.) in einer Schweigeminute der vielen Opfer gedacht. Auch Spaniens König Felipe VI. zeigt sich tief bewegt und spricht den Angehörigen sein Beleid aus:

Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um öffentlich meine Verzweiflung und meine Besorgnis über die Tragödie zum Ausdruck zu bringen, die sich gestern Abend ereignet hat und die sich heute fortsetzen könnte. [...] Zusammen mit der Königin möchten wir allen Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben, unser Beileid aussprechen. In einigen Fällen wissen sie noch nicht, was mit ihren Angehörigen geschehen ist. [...] Die Hauptsache ist, dass ich mein Beileid ausspreche und meine Trauer mit so vielen Menschenleben teile, die verloren gegangen sind.

Seit Dienstag (29.10.) wüten auf der spanischen Halbinsel schwere Unwetter. In einigen Regionen fiel an einem Tag mehr Regen als sonst in einem Monat. Neben zahlreichen Toten und Vermissten sind auch die Stromversorgung und Telefonverbindungen teilweise zusammengebrochen. Auch der Flug- und Bahnverkehr war beeinträchtigt. Der Regen soll mindestens bis Donnerstag anhalten.



Die spanische Regierung in Madrid setzte am Dienstagagabend einen Krisenstab ein, um sich mit der Reaktion auf das Unwetter zu beschäftigen. Spanien hat angesichts der Flutkatastrophe eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen, die am Donnerstag beginnt.