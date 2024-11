Bei der "Royal Variety Performance" in London ließ es sich der Komiker und Trump-Imitator Matt Forde nicht nehmen, einen Scherz auf Kosten des Königs zu machen.



Einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge wiederholte der Komiker mit der Stimme des künftigen US-Präsidenten Donald Trump dessen viel kritisierte Aussage über illegale Einwanderer, die angeblich Haustiere verspeisen: "Sie essen die Katzen, sie essen die Hunde", rief er.



Dann wandte er sich an den Monarchen auf der Tribüne und warnte: "Eure Majestät König Charles, Ihr seid nach einem Spaniel benannt, nehmt Euch in Acht, sie werden Euch bei lebendigem Leib auffressen!"