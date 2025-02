Lesen ist Charlotte Casiraghis große Leidenschaft. 2021 verrät sie im YouTube-Interview mit dem Modehaus bereits, dass sie nahezu "süchtig nach Büchern" ist.



Am liebsten liest die Mutter zweier Söhne übrigens am Meer. Das Rauschen der Wellen, eine fesselnde Lektüre - das hat für die 37-Jährige fast etwas Meditatives. "Es ist ein Moment großen Glücks."



Liebe geht durch die Seiten: Einer, der Charlottes Leselust sicherlich teilen und nachvollziehen kann, ist Nicolas Mathieu. Der Schriftsteller soll laut "Paris Match" und "Bunte" der neue Mann an Charlottes Seite sein.



Der 45-Jährige feierte mit seinem Buch "Leurs enfants après eux" Mega-Erfolge und wurde sogar mit dem französischen Literaturpreis Prix Goncourt ausgezeichnet. Bei ihm werden Charlottes Lesetipps sicher auf offene Ohren stoßen.