Es ist die Überraschung! Erst am Freitagabend (14.06.) gab Prinzessin Kate ein erstes Gesundheitsupdate seit ihrer emotionalen Videobotschaft. Doch damit nicht genug - mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account deutet sie gleichzeitig ein Comeback an. Jetzt steht fest: Kate ist wieder da!

Kate bei "Trooping the Colour" dabei

Das Herz von Royal-Fans dürfte nach diesem Tag wieder höher schlagen. Zusammen mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis zeigte sich die Prinzessin von Wales erstmals wieder der Öffentlichkeit.



Mit den Kindern fuhr Kate zunächst in einer Kutsche vom Buckingham-Palast zum Exerzierplatz. Und das scheinbar mit viel Spaß. Nicht nur den zahlreichen Zuschauern entlang der Strecke schenkte sie ein Lächeln und winkte ihnen zu, auch in der Kutsche schien die Stimmung gut zu sein.



Das "Trooping the Colour"-Spektakel verfolgte die Prinzessin mit den drei Kindern und anderen Royals dann von einem Ehrenbalkon aus.



Zuletzt sah man sie vor sechs Monaten. Wegen ihrer Krebserkrankung wollte sich Kate bis zu ihrer vollständigen Genesung aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA | James Manning

Charles nicht auf dem Pferd

Anders als im Vorjahr nimmt König Charles nicht hoch zu Ross an der Parade teil. Grund dafür ist seine Krebserkrankung - seine Ärzte hatten dem Monarchen davon abgeraten. Stattdessen nehmen Charles und Camilla in diesem Jahr eine Kutsche. Von Stühlen aus verfolgten sie dann die prunkvolle Zeremonie mit mehr als 1400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern.



Auf einem Pferd hingegen unterwegs waren Sohn William, Bruder Edward und Schwester Anne. Sie ritten hinter der Kutsche des Königs her.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire/Jonathan Brady

Was ist "Trooping the Colour"? Jährlich wird die offizielle Geburtstagsparade für den amtierenden Monarchen zelebriert. Die Parade ist ein Geschenk der Soldaten an ihren König. König Charles III. hat zwar im November Geburtstag, "Trooping The Colour" wird wegen besserer Wetterbedingungen aber in den Sommer verlegt.

Krönender Abschluss auf dem Balkon

Da sind sie alle wieder vereint. Zum Abschluss der Geburtstagsparade zeigt sich die Königsfamilie traditionell auf dem Balkon des Buckingham-Palastes - so auch in diesem Jahr. Der engste Kreis der Royal Family fand sich an der Seite von Charles, darunter neben dem heimlichen Star des Tages Kate auch William und ihre gemeinsamen Kinder, Königin Camilla, sowie Sophie, Herzogin von Edinburgh, Lady Louise Windsor und Prinz Edward.



Gemeinsam schauten sie sich eine Flugshow der britischen Luftwaffe an, ehe sie dem britischen Volk und zahlreichen Zuschauern zuwinkten. Nicht zu übersehen, das große Grinsen in Kates Gesicht - ein Grinsen, das vielen Fans sicher ein bisschen Hoffnung gibt.



Passend zu dem Moment zeigte sich dann übrigens auch das Wetter von seiner besten Seite. Nachdem es zum Ende der "Trooping the Colour"-Parade noch geregnet hatte, erlaubte sich die Sonne zum Schluss einen kleinen Auftritt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Alberto Pezzali

Geburtstagsparade ohne Harry & Meghan