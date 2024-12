Nur wenige Tage vor dem sehnsüchtig erwarteten Weihnachtskonzert der britischen Royals versüßt Prinzessin Kate ihren Gästen mit einer Liebesbotschaft die Wartezeit. In einem emotionalen Brief an die Gäste, die an ihrem Konzert teilnehmen werden, dankt sie allen Menschen, die in diesem Jahr für ihre Familie und Gemeinden über sich hinausgewachsen sind.



Weihnachten sei eine Zeit "zum Feiern und für die Freude", so Kate: "Wenn wir innehalten und uns vom Druck des täglichen Lebens lösen, finden wir den Raum, unser Leben mit offenem Herzen, mit Liebe, Freundlichkeit und Vergebung zu leben - so viel von dem, was den Weihnachtsgeist ausmacht."



Der Brief wurde auf der offiziellen Instagramseite des royalen Paars veröffentlicht.