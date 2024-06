Sportsfreund mit Krönchen: Prinz William ist seit jeher bekennender Fußballfan. Im Stadion lenkt er sich gerne mal von den Sorgen um Ehefrau Kate und Papa Charles ab. Die nächste (wohlverdiente) Zerstreuung ist bereits in Sicht: Wie Fußballstar Harry Kane verriet, will William vielleicht zur Fußball-EM nach Deutschland reisen.

Woher der Kapitän der englischen Nationalmannschaft das wissen will? Prinz William höchstpersönlich soll ihm die geheimen Reisepläne geflüstert haben. Harry Kane geht davon aus, dass der Kronprinz während der EM nach Deutschland fliegen wird, um seine Landsleute vor Ort anzufeuern. "Ich denke, dass er versuchen wird, bei einigen Spielen dabei zu sein, sofern es sein Zeitplan erlaubt. Er ist ein großer Fußballfan." Harry Kane ist sich sicher: "Er wird zuschauen."



Erst am Montag (10.06.) trafen sich Stürmer und Thronfolger. Der Prinz von Wales verabschiedete die englische Mannschaft und wünschte ihr vor der Abreise nach Deutschland viel Glück. Diesen Anlass nutzte William also anscheinend auch, um ein bisschen privat zu plaudern.