Er ist elf Jahre alt, er wird sehr wahrscheinlich einmal König und vieles was er macht, hat schon jetzt mit gewissen Traditionen zu tun. Nun hat Prinz George seine erste Flugstunde genommen. Ganz schön früh!



Er tritt damit in die Fußstapfen seines Urgroßvaters Philip, seines Großvaters Charles und natürlich war auch sein Vater William einst bei der Royal Air Force. Die Royal Family hat also eine stolze Fliegertradition, und es sieht so aus, als sei nun George an der Reihe.