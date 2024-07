In der ersten Folge verrät Camilla, welche Bücher sie am liebsten zusammen mit ihren Enkelkindern liest: Harry Potter.



Allerdings stößt sie bei derart anspruchsvoller Vorlese-Lektüre ab und zu an ihre Grenzen. "Ich kann nicht besonders gut Stimmen imitieren, da bin ich ein hoffnungsloser Fall", scherzt sie im Podcast. "Ich war eine wirklich schlechte Schauspielerin in der Schule und ich habe Mimik nie beherrscht."



Zum Glück ist an König Charles ein Schauspieler verloren gegangen: "Mein Ehemann, der macht das absolut brillant. Er kann einfach alle Stimmen nachmachen."