Charles' Erstgeborener William legt sich da schon etwas mehr ins Zeug und kommt mit einem kecken Foto um die Ecke: Charles mit Sonnenbrille und grün-roter Blumengirlande um den Hals. Der hippe Schnappschuss entstand am sechsten Tag der königlichen Tour durch Australien und Samoa.

Kate und William lassen sich nicht lumpen - ganz im Gegensatz zu Harry. Er und Gattin Meghan senden keine Gratulationen nach Großbritannien. Zumindest keine öffentlichen. Wer weiß schon, was sich hinter den Türen von Montecito abspielt?

Und wie füllt ein König seinen Ehrentag? Mit Arbeit.



Wie "Mail Online" schreibt, ertönten anlässlich des Geburtstages, den Charles in London verbrachte, in der ganzen Stadt Salutschüsse. Tagsüber hat der Monarch zwei Zentren eröffnet, die im Rahmen seines "Coronation Food Project" überschüssige Lebensmittel an Tafeln, Schulen und Gemeindezentren verteilen. Damit soll der Verschwendung von Lebensmitteln entgegengewirkt werden.



Charles: arbeitssam und pflichtbewusst wie immer.