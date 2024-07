Bei Sandwiches, Kuchen und Tee wurde geplaudert über dies und das - so wie man das eben macht auf einer Teeparty in England. Aber damit nicht genug: Tony bekam von Königin Camilla auch noch die British Empire Medal (BEM) verliehen. Dafür, dass er sich trotz seiner Geschichte so sehr engagiert für andere.



Und für diesen kurzen Moment war das Leben mal nicht unfair und ungerecht.



Alles Gute, tapferer Tony!