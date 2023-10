Doch bevor er sich beruflich komplett auf das Fürstentum konzentriert, zieht es Alexandre noch einmal in die Ferne. Um genauer zu sein: nach New York. Sein Umzug ist für Januar 2024 geplant. Aktuell sucht er nach einer geeigneten Wohnung und steigt vorübergehend im Luxus-Ressort "Four Seasons" ab. Das nennt man dann wohl standesgemäß.



Außerdem übt sich Alexandre im Netzwerken. In New Yorks gehobenen Kreisen weiß er sich bereits zu bewegen. Sein Big-Apple-Debüt absolvierte er auf der Fashion Week.



Dabei hilft ihm das royale Vitamin B: An seiner Seite sind einflussreiche Unterstützer wie Topmodel Naomi Campbell. Im Tatler-Interview schwärmt er: