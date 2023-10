Für den Fall eines länger andauernden Stromausfalls kann man sich vorbereiten. Mit einer Taschenlampe und ein paar Kerzen ist es da aber nicht getan. Was darf in keinem Haushalt fehlen, um für einen eventuellen Versorgungsengpass bei einem Blackout gewappnet zu sein? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät, für den Ernstfall vorzusorgen und hat Checklisten erstellt, was zu Hause nicht fehlten darf.