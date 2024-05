Fast die Hälfte der in Deutschland erhältlichen Getränke wird in umweltfreundlichen Mehrwegflaschen verkauft. Glasflaschen können bis zu 50 Mal wiederverwendet werden und sparen im Vergleich zu Einweg-Plastikflaschen unnötige Abfallmengen ein. Sind sie nicht mehr nutzbar, können sie recycelt werden. Das erfordert allerdings sehr viel Energie. Mehrweg-PET-Flaschen haben sogar eine noch bessere Ökobilanz. Sie können zwar nur bis zu 25 Mal wiederverwendet werden, haben aber ein deutlich niedrigeres Gewicht. Das schlägt sich u.a. im CO2-Ausstoß beim Transport der Flaschen nieder. Übrigens: Wer Leitungswasser trinkt, verzichtet sogar vollständig auf Verpackungen.

Kann man auf Verpackung nicht verzichten, sollte sie zumindest effizient und nachfüllbar sein. Das ist bislang vor allem für Kosmetikprodukte möglich. Ob der Pumpspender für Flüssigseife oder ein aufwendig gestaltetes Puderdöschen - zahlreiche Kosmetikfirmen bieten zumindest verpackungsarme Nachfüllpackungen an.



In sogenannten Unverpackt-Läden gibt es sogar sämtliche Waren des täglichen Bedarfs ohne Verpackung. Abgefüllt wird in Behälter, die die Kunden selbst mitbringen. Der Nachteil: Die Auswahl an Produkten ist beschränkt und meist deutlich teurer als in Supermärkten und Discountern.