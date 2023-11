Viele BRISANT-Zuschauer und Zuschauerinnen schwören auf Urlaub in der kleinen Fachwerkstadt Schmalkalden im Thüringer Wald. Der malerische Altstadtkern und die Wilhelmsburg laden zum Bummeln ein. Mit dem Auto ist man in wenigen Minuten am Rennsteig und erlebt Natur pur! Oder Sie machen Halt in Schmalkalden, während Sie auf dem Thüringer Lutherweg wandern. Und wer so viel erlebt, darf auch ruhig in der Nougatfabrik zuschlagen!