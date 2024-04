Haie sind in den Weltmeeren zu Hause. Mehr als 500 Arten gibt es insgesamt, 47 davon sind im Mittelmeer heimisch. Meist in tiefen Gewässern unterwegs, kann es schon mal vorkommen, dass sich einer an die Badestrände unserer Urlaubsregionen verirrt. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge: Die wenigsten von ihnen stellen für den Menschen eine Gefahr dar.