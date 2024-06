Ein Tag voller Action und Adrenalin - so stellt man sich einen Ausflug in den Freizeitpark vor. Selten passieren Unfälle mit Fahrgeschäften oder anderen Attraktionen, aber wenn, dann können sie folgenschwer sein. Eine Chronik von Unglücken, die sich in der Vergangenheit in Freizeitparks abgespielt haben.