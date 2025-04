Da sich die Osterfeiertage für ein langes Wochenende anbieten, ohne dass man Urlaub nehmen muss, sind auch Städtetrips in dieser Zeit beliebt. Viele schöne Städte kann man auch mit dem Zug oder Fernbus erreichen und reist so deutlich klimafreundlicher.



Von Berlin aus ist man mit dem Zug ohne Umsteigen in vier Stunden in Prag und kann dort am Karfreitag-Nachmittag an der Moldau Honigtorte essen. Allerdings ist es zum draußen sitzen dort noch zu kalt.



Ein kleines bisschen wärmer soll es in Wien werden, dort ist man von München aus in vier Stunden, ebenfalls ohne Zwischenstopp. Wer ein verlängertes Wochenende in Paris verbringen will, wo es um die 18 Grad warm werden soll, muss mit dem Zug allerdings schon sechs Stunden einplanen und mit um die 150 Euro Reisekosten rechnen.