Statistisch gesehen gibt es aber tatsächlich Plätze, die sicherer sind als andere. Jedenfalls hat das eine Auswertung des US-Magazins "Popular Mechanics" aus dem Jahr 2017 ergeben. Dort wurden Unfalldaten aus 26 Jahren analysiert mit dem Ergebnis: die Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu überleben, liegt im hinteren Drittel mit 69 Prozent am höchsten. Im vorderen Drittel, also meist in der First- oder Businessclass, gäbe es hingegen nur eine Überlebenschance von 49 Prozent.



Zu ähnlichem Ergebnis kam auch das "Time"-Magazin 2015. Demnach liegt die Sterblichkeitsrate bei 28 Prozent, wenn man einen der mittleren Sitze in der letzten Reihe bucht. Dafür wurden Daten der Federal Aviation Authority von Flugzeugunfällen zurück bis 1985 untersucht.