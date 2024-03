Für Reisende wird es keine gute Woche! Denn zeitgleich zum Bahnstreik im Personenverkehr durch die GDL sind auch Flugpassagiere von Arbeitsniederlegungen betroffen.



Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag das gesamte Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Streik aufgerufen. Beginnen soll der am Donnerstag (07.03.2024) um 4 Uhr und enden am Samstag (09.03.) um 7 Uhr.



Fluggäste müssen daher mit weitreichenden Ausfällen und Einschränkungen rechnen. Welche Flüge und Flughäfen davon betroffen sein werden, ist derzeit noch unklar.



Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft vor der geplanten fünften Tarifrunde Mitte März den Druck auf die Lufthansa erhöhen.