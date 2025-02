Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi müssen Fluggäste in München und Hamburg am Donnerstag und Freitag (27./28.02.) mit zahlreichen Flugausfällen rechnen.



Zu dem Streik in München, der am Donnerstag um 0:00 Uhr beginnt und bis Freitag um 24:00 Uhr dauert, sind die Beschäftigten der für die Passagierkontrollen zuständigen Sicherheitsfirma, der Flugzeugabfertigung und weiterer Dienstleister aufgerufen.



In Hamburg sind neben den Beschäftigten der Flughafen GmbH (FHG) auch die Bereiche Instandhaltung, IT-Dienste, Flughafensicherheit, Passagierabfertigung und Gepäckbeförderung betroffen.