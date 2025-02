Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi müssen Fluggäste in München am Donnerstag und Freitag (27./28.02.) mit zahlreichen Flugausfällen rechnen.



Zu dem Streik, der am Donnerstag um 0:00 Uhr beginnt und bis Freitag um 24:00 Uhr dauert, sind die Beschäftigten der für die Passagierkontrollen zuständigen Sicherheitsfirma, der Flugzeugabfertigung und weiterer Dienstleister aufgerufen.



"Von den insgesamt über 1.600 geplanten Flugbewegungen werden die Airlines voraussichtlich den größten Teil annullieren", teilte der Flughafen bereits am Dienstag (25.02.) mit.