Heiraten - aber ohne Partner. Dass das möglich ist, machten nicht nur Serienhelden wie Carrie Bradshaw (alias Sarah Jessica Parker) vor. Ganz nach dem Motto: "Wer soll dich lieben, wenn du dich nicht selbst liebst?" Das Beziehungs-Phänomen hat sogar einen Namen: Sologamie. Doch ist so eine Solo-Ehe in Deutschland überhaupt möglich?

So romantisch das Bekenntnis zu sich selbst auch ist: Es wirft Fragen auf.



Rechtlich gesehen kann sich in Deutschland niemand selbst heiraten. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) definiert eine Ehe als zwischen zwei Personen geschlossene Lebensgemeinschaft. Paragraph 1353 schreibt vor: "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen."



Wer sich selbst heiraten will, muss dies in einer symbolischen, privaten Zeremonie tun.



In den USA sind Solo-Hochzeiten immer populärer geworden - angefeuert durch die Selbstliebe-Bewegung. Hier gibt es zahlreiche Agenturen, die das Planen von Sologamie-Bekenntnissen zu ihrem Spezialgebiet gemacht haben. Doch auch in den USA hat eine Einzel-Hochzeit lediglich symbolischen Charakter.