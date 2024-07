Das Model auf einem der Fotos der neuen "Sunset Dream"-Kollektion von Mango strahlt auf den ersten Blick natürliche Schönheit aus - doch natürlich ist an der jungen Frau so gut wie nichts. Mango setzt nämlich auf Künstliche Intelligenz! Die spanische Modekette bewirbt ihre Klamotten für die Teenie-Linie komplett mit KI-generierten Models.

Die Verwendung der KI in der "Sunset Dream"-Kampagne ist Teil von Mangos Strategieplan. Man wolle in den nächsten zwei Jahren durch Technologie, Datenmanagement und "operative Exzellenz" Profite steigern, erklärt das Unternehmen.



"Diese Initiative spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Innovation und die Vorreiterrolle in der Modewelt wider", sagt Jordi Alex, Chief Information Technology Officer in der Mitteilung.