Urlaub ist für manche Familien purer Luxus, der kaum oder gar nicht bezahlbar ist. Aktuelle Zahlen des Statistischen Amtes der EU zeigen, dass die Hälfte aller einkommensarmen Haushalte in Deutschland sich nicht einmal einen einwöchigen Urlaub leisten könne. Bei Alleinerziehenden seien es sogar mehr als 60 Prozent, denen es nicht möglich sei, einmal im Jahr für eine Woche zu verreisen.



Was viele Familien vielleicht nicht wissen: Der Staat fördert und bezuschusst Familienurlaub.

Welche Art von Urlaub wird gefördert?

Deutschlandweit gibt es rund 80 gemeinnützige Familienferienstätten. Familien können zwischen Unterkünften am Meer und in den Bergen, Ferienhäusern und Appartements mit und ohne Verpflegung wählen. Viele der Angebote bieten zudem auch noch ein kinderfreundliches Begleitprogramm mit Workshops oder attraktiven Spielmöglichkeiten an.



Eine Liste der Familienferienstätten in ganz Deutschland finden Sie hier.

Wer bekommt Unterstützung für den Urlaub?

Das Angebot richtet sich laut den Bundesfamilienministerium insbesondere an Familien in belastenden Familiensituationen, zum Beispiel an kinderreiche Familien mit kleinerem Einkommen oder Alleinerziehende. Viele Familienferienstätten eignen sich zudem für Aufenthalte von Menschen mit Behinderung oder von pflegebedürftigen Menschen.



Damit der Urlaub erschwinglich bleibt, verzichten die Familienferienstätten in der Regel in der Hochsaison auf Preissteigerungen. Je nach Bundesland und Einkommen besteht zudem die Möglichkeit, einen Zuschuss für einen Aufenthalt in einer Familienferienstätte zu erhalten oder von vergünstigten Preisen zu profitieren.



Gut zu wissen: Auch Oma und Opa können mit den Kindern zu ermäßigten Preisen verreisen.



Ob Sie Ermäßigungen für die Ferienstätten bekommen, können Sie mit diesem Rechner überprüfen.

Wer bekommt finanzielle Zuschüsse für den Urlaub und was muss man dafür tun?

Elf von 16 Bundesländern gewähren Familien, deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt, Zuschüsse zur Familienerholung. (Stand August 2023)



Die Bundesländer Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen bieten Förderungen an.



Die Höhe der öffentlichen Zuschüsse ist von Land zu Land verschieden. Vor Antritt der Reise kann entweder für jedes Kind oder für jedes Familienmitglied ein Zuschuss beantragt werden. Dies ist allerdings nur in dem Bundesland möglich, in dem die Familie ihren ständigen Wohnsitz hat.



Die Anträge für diese Individualzuschüsse werden meist von den Wohlfahrts- und Familienverbänden auf Orts- oder Landesebene, von den örtlichen Jugend- oder Bezirksämtern, vereinzelt auch von den Trägern direkt bearbeitet. Zum Teil sind auch die Sozialministerien zuständig.

So viel Geld können Sie für den Urlaub bekommen